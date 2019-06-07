Кейт Миддлтон снова «проиграла» Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл стала одной из самых влиятельных женщин Великобритании по мнению модного журнала Vogue. Имена всех 25 выдающихся женщин опубликованы на сайте издания.

«Довольно революционное решение Меган и Гарри не афишировать рождение их ребенка и его первые дни отражает стремление к здоровому образу жизни, которым Меган была известна и до того, как начала свою новую жизнь, а также ее феминистические идеалы», — обосновали место герцогини Сассекской в списке журналисты Vogue, называя ее очень современной принцессой.

Вместе с Меган Маркл в списке оказались создательница ее свадебного платья дизайнер и феминистка Кейт Уайт Келлер, супермодель Наоми Кэмпбелл, корреспондентка «Би-би-си» Эмили Мейтлис, визажистка Пэт Макграт, молодая певица Джорджа Смит, член парламента Марша де Кордова и другие.

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Таблоид The Sun обратил внимание, что герцогиню Кембриджскую Кэтрин в список не включили. Кроме того, отмечается, что в прошлом году Кейт Миддлтон также «проиграла» Меган Маркл, не попав в список самых стильных звезд 2018 года.

В апреле сообщалось, что хороший вкус жены принца Гарри принес пользу королевской семье и даже начал оказывать влияние на модные предпочтения главного редактора журнала Vogue Анны Винтур. «Она привнесла современность в королевскую семью и стала источником вдохновения», — отметила эксперт моды.

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