Раскрыты подробности королевского наказания Меган Маркл

Близкий к королевской семье источник рассказал подробности о королевском наказании Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева Елизавета II не запрещала герцогине Сассекской надевать украшения из своей коллекции, однако делать это ей разрешено только в особых случаях. Драгоценности находятся в доверительной собственности суверена и хранятся им для наследников и нации, но принадлежат королеве, как частному лицу.

«Эти драгоценности чаще всего носят лишь в совершенно особенных случаях или во время государственных мероприятий. Просто с того момента, как Меган стала частью королевской семьи, их было не так много — отметил собеседник издания. — Стоит отметить, что королева одолжила Меган тиару на свадьбу, дала ей серьги для первого совместного королевского выхода в свет и согласилась частично профинансировать ее новую резиденцию».

В частной собственности у королевы находится обширная собственная коллекция, в которую входят короны, тиары, серьги и ожерелья. Предметы из нее Елизавета II может одалживать по своему усмотрению.

4 апреля в СМИ появилась информация о том, что королева Великобритании запретила жене принца Гарри Меган Маркл надевать украшения из своей коллекции. Елизавету II не устраивает расточительное поведение супруги внука и ее высокие запросы. В связи с этим Букингемский дворец решил ограничить доступ Меган Маркл к драгоценностям Елизаветы и ввел строгие правила, стремясь «поддержать порядок, иерархию и верховенство» в королевской семье.

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