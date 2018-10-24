Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов в «худшем платье в своей жизни»

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов Виллема-Александра и его супругу королеву Максиму в «худшем платье в своей жизни». Об этом сообщает Daily Mail.

Торжественный вечер состоялся в Букингемском дворце во вторник, 23 октября. На герцогине было бледно-голубое мятое платье Alexander McQueen со шлейфом и брошь с портретом королевы на желтой ленте. Герцогиня дополнила наряд любимой тиарой матери своего мужа принца Уильяма принцессы Дианы «Узелки любви».

Однако пользователи соцсетей ужаснулись платью Миддлтон.

«Это платье — худшее из всего, что надевала Кейт в своей жизни. Я в шоке, ей действительно нужна помощь стилиста», — высказалась одна из них в Twitter.

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«Обычно я в восторге от одежды Кейт, но это — отвратительно. О чем она вообще думала», — поддержала вторая.

Некоторые комментаторы сравнивали наряд с платьем подружки невесты, а другие шутили, что надевали нечто похожее на свой выпускной в 90-х.

Ранее в октябре британская актриса Кира Найтли выразила негодование по поводу безупречного внешнего вида только что родившей Кейт Миддлтон. В своем эссе «Слабый пол» Найтли в подробностях описала ощущения в теле женщины при рождении ребенка и заодно прокомментировала появление герцогини Кембриджской на публике сразу после родов.

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