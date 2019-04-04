Королева Елизавета наказала Меган Маркл за тягу к роскоши и разозлила принца

Королева Великобритании запретила жене принца Гарри Меган Маркл надевать украшения из своей коллекции. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на приближенного к королевской семье источника.

После свадьбы принц Гарри специально проинструктировал персонал: «Все, что Меган захочет, — она получает». Это не понравилось Елизавете II, которую до сих пор не устраивает расточительное поведение супруги внука и ее высокие запросы.

В связи с этим Букингемский дворец решил ограничить доступ Меган Маркл к драгоценностям Елизаветы и ввел строгие правила, стремясь «поддержать порядок, иерархию и верховенство» в королевской семье. По словам источника, такое решение вывело из себя герцога Сассекского.

При этом жене его старшего брата принца Уильяма по-прежнему дозволяется носить украшения, в том числе и те, что принадлежали принцессе Диане.

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

Ранее в апреле выяснилось, что принц Чарльз запретил Меган Маркл приходить в тиаре на ее первый государственный ужин. Во время поездки на Фиджи в октябре прошлого года герцогиня пожелала надеть головной убор с драгоценными камнями из коллекции королевской семьи. Однако свекор призвал ее отказаться.

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