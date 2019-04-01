Ценности
 
Последние новости
ФСБ стала в три раза чаще заводить дела на бизнесменов
Чиновники ответили на доставку гроба с россиянкой к зданию мэрии
Признана отсталость России в робототехнике
Заключенный британской тюрьмы поделился снимками «собачьей еды»
Россиянин попытался защитить детей во дворе и погиб
Спасатели нашли тела погибших в авиакатастрофе в Германии россиян
Бывший игрок «Зенита» лишил беременную жену недвижимости и «спрятался в кустах»
В НАТО обсудят усиление в Черном море
Найден признак развития редкого смертоносного рака
План Дании по срыву запуска «Северного потока-2» признали реальной угрозой
Новости партнеров

Свекор навязал Меган Маркл новый запрет

Перейти в «Мою Ленту»
Меган Маркл

Принц Чарльз запретил жене своего сына принца Гарри приходить в тиаре на ее первый государственный ужин. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на приближенный к королевской семье источник.

Стало известно, что во время поездки на Фиджи в октябре прошлого года Меган Маркл пожелала надеть головной убор с драгоценными камнями из коллекции королевской семьи. Однако свекор призвал ее отказаться от своего выбора. По его словам, тиару не принято носить в некоторых странах Содружества, поскольку она слишком «экстравагантна» и «напоминает о прошлом».

«Меган ничего в этом не понимала, ведь эта роль была для нее новой. Поэтому принц Чарльз объяснил, что она [тиара] в этом случае не подходит. Это было очень любезно», — поведал анонимный источник.

Во время мероприятия на герцогине Сассекской было длинное голубое платье лондонского бренда Safiyaa и крупные серьги с драгоценными камнями. Отсутствие диадемы на ее голове привлекло внимание журналистов, поскольку в этот же день жена принца Уильяма Кейт Миддлтон встречала короля Нидерландов в Букингемском дворце в бриллиантовой тиаре. Ее головной убор, украшенный жемчугом и бриллиантами, принадлежал принцессе Диане.

Ранее сообщалось, что в тот торжественный вечер герцогиня Кембриджская надела «худшее платье в своей жизни». На ней было бледно-голубое мятое платье Alexander McQueen со шлейфом и брошь с портретом королевы на желтой ленте. Наряд ужаснул поклонников Миддлтон: они вспомнили, что надевали нечто похожее на свой выпускной в 90-х.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
REVEALED: How Prince Charles told Meghan not to wear a lavish tiara at her first overseas state dinner because she would look ‘extravagant’…on the same night Kate dazzled in diamonds
Меган Маркл сочла одежду для беременных безвкусной и купила вещей на полмиллиона
Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов в «худшем платье в своей жизни»
Ценности
Ценности00:01Сегодня
Владимир Познер

«Если хочется переспать — то на здоровье»

Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
15:0230 марта

Россиянки продемонстрировали любовь к кроссовкам

14:4830 марта

Итальянцы предложили ароматизировать комнаты

15:1030 марта

Ирина Шейк показала содержимое сумки

Ценности00:0325 марта
Latin Kings

Хорошие плохие мальчики

Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
17:0422 марта

Названы вечно модные кроссовки

13:33Сегодня

Известный наркобарон стал модельером в тюрьме

12:2429 марта

Арестованная дочь российского дальнобойщика наняла стилиста перед судом в США

Ценности00:0424 марта

«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»

Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
04:3219 марта

Меган Маркл оделась в секонд-хенде под Жаклин Кеннеди

04:25Сегодня

Определена оптимальная частота стирки джинсов

09:2829 марта

Назван любимый бренд дешевой одежды россиян

Россия
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
В России расширят права полицейских и переведут стрелки
Эти законы изменят жизнь миллионов россиян: за что возьмется Госдума в апреле
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
Россиянин попытался защитить детей во дворе и погиб
В Байкал попало 15 тысяч тонн вредных веществ
Россиянин почистил снег с крыши дома и провалился в туалет
Обвиненным в смерти россиянки чиновникам привезли гроб с ее телом
Все материалы
Мир
Потрошители из Чикаго
Сатанисты убивали женщин и наводили ужас на Америку 80-х. Теперь один из них на свободе
Франция назвала грубой ложью данные России о помощи боевикам в Сирии
Корсику начали взрывать перед приездом Макрона
Северокорейская оппозиция подготовилась к «большим вещам»
В Японии начнется эпоха Рэйва
Вынесен приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Очередной фрегат НАТО прибыл в Одессу
Развод по-украински
Бывшие соратники Януковича отвернулись от России ради Порошенко. Это дорого им обошлось
Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов
Лукашенко снова предложил свои услуги миротворца Украине
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Названный «марионеткой Коломойского» Зеленский объяснился
Все материалы
Экономика
Спустили в трубу
Британцы переплачивают миллиарды за воду, газ и электричество. Их обманывают десятилетиями
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Путин снова повысил пенсии
План Дании по срыву запуска «Северного потока-2» признали реальной угрозой
Названы самые ловкие «волки с Уолл-стрит»
Названа самая прибыльная компания в мире
Все материалы
Силовые структуры
«Не допускайте разгула клеветы»
Он стал главой советской милиции, но прогневал КГБ и покончил с собой
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ нашла стиральную машину с наркотиками на семь миллионов рублей
Вынесен приговор сообщнику шпионившего в пользу США полковника ФСБ
Свалка полицейских документов на обочине дороги попала на видео
ФСБ обвинила в терроризме причастного к массовой драке дагестанского блогера
Все материалы
Наука и техника
Восставший после смерти
Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
Су-30СМ выполнили групповую «петлю Нестерова»
Названы главные причины рака груди
Ночное посещение туалета оказалось признаком болезни
Все материалы
Спорт
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Бывший игрок «Зенита» лишил беременную жену недвижимости и «спрятался в кустах»
Обедневший «Анжи» запретил тренеру уходить
Папа Римский ответил на вопрос о божественности Месси
Бывший ученик Тутберидзе оправдал методы ее работы
Восточный экспресс
Новый конкурент UFC переманивает лучших бойцов мира и устанавливает свои порядки
«Адски хорошего» российского вратаря сравнили с Аль Пачино
Все материалы
Культура
В финале Джон умрет
Сериалы без интриги, лесбиянки-аристократки и «Игра престолов» — что смотреть в апреле
В клубе в клубах дыма
Элитные вечеринки и их странные гости на редких снимках
«Он садист и чудовище»
Психопаты «Игры престолов» с точки зрения современной науки
Звезда «Игры престолов» рассказала о дискриминации на съемках сериала
В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия
Королева и Шнуров обменялись матерными стихами об экстремизме «Маленькой страны»
Илон Маск зачитал рэп об убитой горилле
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Девушка спародировала автомобильную сигнализацию и стала знаменитостью
Телеканал запутался в темнокожих девушках и разгневал зрителей
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Карты миллионов посетителей ресторанов оказались украдены
Все материалы
Ценности
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Россиянки продемонстрировали любовь к кроссовкам
Свекор навязал Меган Маркл новый запрет
Ирина Шейк показала содержимое сумки
Известный наркобарон стал модельером в тюрьме
Все материалы
Путешествия
«Подбежали со спины, ударили ножом, повалили на землю»
Россияне поехали в кругосветное путешествие без денег и наткнулись на африканских бандитов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Американские авиакомпании столкнулись с крупным сбоем
Спасатели нашли тела погибших в авиакатастрофе в Германии россиян
Появились подробности катастрофы самолета с совладелицей S7
Самолет погибшей совладелицы S7 оказался проблемным
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
55-летняя женщина выносила ребенка для бесплодной дочери
Мальчик шесть лет носил в школу друга-инвалида
Курьер отхлебнул коктейль клиента и попался
В Японии человек прыгнул под скоростной поезд и бесследно исчез
Все материалы
Автобаяны
Лучшие первоапрельские автомобильные шутки прошлых лет
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
Раскрыта внешность серийного «президентского» минивэна Aurus
Toyota сделала из 12-местного минивэна кабриолет
«Гелик» и Suzuki Jimny посоревновались в перетягивании каната
Все материалы
Дом
Знай свое место
От «Операции «Ы» до «Секса в большом городе»: из какого фильма ваша квартира, дом и дача
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
В Москве ограбили квартиру менеджера «Спартака»
В самый опасный район Москвы проведут метро
В крупных городах России подорожало жилье
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Все материалы