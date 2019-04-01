Свекор навязал Меган Маркл новый запрет

Принц Чарльз запретил жене своего сына принца Гарри приходить в тиаре на ее первый государственный ужин. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на приближенный к королевской семье источник.

Стало известно, что во время поездки на Фиджи в октябре прошлого года Меган Маркл пожелала надеть головной убор с драгоценными камнями из коллекции королевской семьи. Однако свекор призвал ее отказаться от своего выбора. По его словам, тиару не принято носить в некоторых странах Содружества, поскольку она слишком «экстравагантна» и «напоминает о прошлом».

«Меган ничего в этом не понимала, ведь эта роль была для нее новой. Поэтому принц Чарльз объяснил, что она [тиара] в этом случае не подходит. Это было очень любезно», — поведал анонимный источник.

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

Во время мероприятия на герцогине Сассекской было длинное голубое платье лондонского бренда Safiyaa и крупные серьги с драгоценными камнями. Отсутствие диадемы на ее голове привлекло внимание журналистов, поскольку в этот же день жена принца Уильяма Кейт Миддлтон встречала короля Нидерландов в Букингемском дворце в бриллиантовой тиаре. Ее головной убор, украшенный жемчугом и бриллиантами, принадлежал принцессе Диане.

Ранее сообщалось, что в тот торжественный вечер герцогиня Кембриджская надела «худшее платье в своей жизни». На ней было бледно-голубое мятое платье Alexander McQueen со шлейфом и брошь с портретом королевы на желтой ленте. Наряд ужаснул поклонников Миддлтон: они вспомнили, что надевали нечто похожее на свой выпускной в 90-х.

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