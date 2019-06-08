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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

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Меган Маркл и принц Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи. Об этом сообщает The Mirror.

В сопровождении мужа принца Гарри и других членов королевской семьи она посетила парад в честь Дня рождения Елизаветы II под названием Trooping the Colour, ежегодно проводящийся в Лондоне.

По случаю мероприятия 37-летняя герцогиня надела темно-синий наряд дизайна Givenchy, дополнив его шляпкой и клатчем.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе визита президента США Дональда Трампа по приглашению королевы Великобритании Елизаветы II из-за необходимости ухаживать за ребенком.

6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он займет седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

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