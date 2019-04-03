Меган Маркл с мужем завели Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские завели собственный аккаунт в социальной сети Instagram. Первая и единственная публикация появилась там вечером во вторник, 2 апреля.

«Добро пожаловать в наш официальный Instagram; мы с нетерпением ждем возможности поделиться идеями, которые движут нами, проектами, которые мы поддерживаем, важными объявлениями, а также пролить свет на самые главные вопросы. Мы благодарны за вашу поддержку и приветствуем вас на страничке @sussexroyal», — говорится в описании к посту.

Помимо обложки с эмблемой Меган Маркл и принца Гарри к публикации приложили девять фотографий из поездок королевской пары в разные страны мира.

“Welcome to our official Instagram; we look forward to sharing the work that drives us, the causes we support, important announcements, and the opportunity to shine a light on key issues. We thank you for your support, and welcome you to @sussexroyal.”- Harry & Meghan Фото опубликовано @sussexroyal

До сих пор об основных новостях из жизни герцогов Сассекских рассказывалось в официальном аккаунте брата принца Гарри Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.

В марте бывший официальный представитель британской королевы Елизаветы II Дики Арбитер обвинил герцогиню Сассекскую Меган в расточительности и жажде подарков. Маркл уличили в растрате больших денег и избыточном интересе к американским традициям из-за так называемого baby shower — вечеринки в честь будущего ребенка.

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