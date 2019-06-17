Муж Елизаветы II отговаривал принца Гарри от брака с Меган Маркл

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп, предположительно, отговаривал принца Гарри от брака с американской актрисой Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно источникам газеты, 98-летний герцог Эдинбургский предупредил внука, когда заметил, как тот увлечен американкой. «С актрисами изменяют, на них не женятся», — якобы сказал принц Филипп принцу Гарри.

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Однако принц Гарри ослушался деда — его свадьба с Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года. Принц Филипп присутствовал на церемонии, несмотря на то, что незадолго до этого ему провели операцию на бедре.

По информации издания, совет герцога Эдинбургского не разрушил добрые отношения между дедом и внуком. Принц Филипп был одним из первых, кто увидел новорожденного первенца принца Гарри и Меган Маркл, появившегося на свет 6 мая. Пара встретилась с герцогом Эдинбургским по пути на интервью.

Принц Уильям также выражал обеспокоенность по поводу отношений принца Гарри с Меган Маркл. Он спрашивал у принца Гарри, не кажется ли ему, что «все развивается слишком быстро». Согласно данным The Sun, с принцем Гарри говорили и другие родственники, но он «отстаивал их отношения очень жестко».

Букингемский дворец отказался комментировать высказывания принца Филиппа.

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