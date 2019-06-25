Принц Гарри и Меган Маркл потратили миллионы фунтов на ремонт

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри потратили 2,5 миллиона фунтов стерлингов (около трех миллионов долларов) из денег налогоплательщиков на ремонт их нового дома. Об этом пишет CNN.

Они изменили структуру Фрогмор-коттеджа и объединили пять отдельных строений в одно, обустроив его современными удобствами для их растущей семьи. Дом был построен в XIX веке, из-за чего у пары возникли некоторые трудности. Им пришлось реконструировать крышу, лестницы и каминные установки. Все затраты были отражены в документах, поданных ими в местный совет.

Также они сделали «плавающий» пол. Таблоиды и поклонники пары предположили, что он находится в комнате для йоги, фанатом которой является Меган Маркл. Букингемский дворец опроверг эти слухи и сообщил, что данная конструкция использована в кухне в качестве временной защиты для старого настила во время строительства.

Меган и Гарри потратили и личные сбережения на мебель, технику и предметы интерьера. «Если член королевской семьи говорит, что хочет кухню лучше той, чем можно себе позволить приобрести на выделенные государством деньги, то он сам покрывает расходы», ― рассказал близкий к семье источник. Он также отметил, что дом не является большим: он уютный, в нем всего четыре комнаты и одна детская.

Некоторые британцы недовольны тем, в каких количествах королевская семья расходует на собственное благоустройство. В частности, антимонархическая группа «Республика» назвала рост трат «возмутительным».

Ранее 24 июня поклонники британской королевской семьи заметили, что помолвочное кольцо герцогини Сассекской Меган изменилось. Они предположили, что женщина переплавила кольцо, чтобы увеличить его размер.

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