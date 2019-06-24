Меган Маркл заподозрили в переплавке подарка принца Гарри

Поклонники британской королевской семьи заметили, что помолвочное кольцо герцогини Сассекской Меган изменилось. Об этом сообщает The Sun.

Золотое кольцо, которое принц Гарри подарил своей невесте перед свадьбой, изначально было украшено тремя бриллиантами, один из которых привезли из Ботсваны, а два других принадлежали матери Гарри принцессе Диане. Однако во время ежегодного парада Trooping the Colour, когда Меган Маркл вышла в свет впервые после родов, фанаты обратили внимание на изменения, произошедшие с украшением: шинка кольца стала тоньше и на ней появилась россыпь из драгоценных камней.

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Журналисты издания предполагают, что герцогиня переплавила шинку, чтобы увеличить размер кольца, поскольку ее пальцы распухли во время беременности. Кроме того, отмечается, что во время беременности ее не раз замечали на мероприятиях без кольца. «Опухшие ступни и пальцы — распространенное явление в конце беременности. Это нормально, потому что во время беременности в вашем теле циркулирует намного больше жидкости», — прокомментировала врач из лондонской клиники Сара Джарвис.

Ранее в июне эксперты объяснили тайное значение нового кольца герцогини Сассекской Меган, в котором она появилась на традиционной церемонии в честь дня рождения королевы Елизаветы II (Trooping the Colour). Оказалось, что «кольцо вечности» подарил жене принц Гарри в честь годовщины их свадьбы. Такие украшения традиционно дарят после важного события, например, годовщины или рождения ребенка.

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