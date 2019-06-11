Раскрыто тайное значение подарка принца Гарри Меган Маркл

Журналисты объяснили тайное значение нового кольца герцогини Сассекской Меган, в котором она появилась на традиционной церемонии в честь дня рождения королевы Елизаветы II (Trooping the Colour) 9 июня. Об этом сообщает People.

Оказалось, что «кольцо вечности» подарил жене принц Гарри в честь годовщины их свадьбы. Такие украшения традиционно дарят после важного события, например годовщины или рождения ребенка. Обычно они украшены бриллиантами, которые опоясывают палец, символизируя бесконечность.

Отмечается, что похожее кольцо подарил своей супруге Кейт Миддлтон старший брат Гарри принц Уильям после рождения первенца — принца Джорджа.

В апреле в СМИ появилась информация о том, что королева Великобритании запретила жене принца Гарри Меган Маркл надевать украшения из своей коллекции. Елизавету II не устраивает расточительное поведение супруги внука и ее высокие запросы. В связи с этим Букингемский дворец решил ограничить доступ Меган Маркл к драгоценностям Елизаветы и ввел строгие правила, стремясь «поддержать порядок, иерархию и верховенство» в королевской семье.

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