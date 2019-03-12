Меган Маркл пренебрегла подарком мужа

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на Дне Содружества наций (Commonwealth Day) без кольца, подаренного ей принцем Гарри на помолвку. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет об украшении из желтого золота с тремя бриллиантами, один из которых был привезен из Ботсваны, а два других принадлежали матери герцога Сассекского принцессе Диане. Известно, что автором дизайна кольца был сам принц Гарри.

Фото: Chris Jackson / Chris Jackson / Getty Images

Поклонники заметили, что в тот день, 11 марта, из украшений на руках Меган Маркл было только обручальное кольцо, еще одно тонкое кольцо на большом пальце и браслет.

Специалисты считают, что 37-летняя герцогиня не смогла надеть помолвочное кольцо, поскольку ее пальцы распухли на позднем сроке беременности.

На мероприятие Маркл надела зеленое платье Erdem с укороченными рукавами, туфли на высоких каблуках Aquazzura, а также дополнила свой наряд черным клатчем Givenchy.

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День Содружества наций — праздник 53 стран-участниц международного сообщества Содружества наций — ассоциации независимых государств, ранее входивших в Британскую империю и признающих британского монарха символом свободного единения. Отмечается ежегодно во второй понедельник марта.

В феврале Меган Маркл вышла в свет в наряде за 98 945 фунтов стерлингов (около 8,5 миллиона рублей). Во время совместного с мужем визита в Марокко на ней было свободное длинное платье телесного цвета, изготовленное дизайнерами французского модного дома Dior по индивидуальному заказу.

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