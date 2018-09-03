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Меган Маркл уличили в игнорировании желаний королевы

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Британское издание The Sun перечислило случаи, когда Меган Маркл пренебрегала правилами королевского дресс-кода.

Во-первых, женщинам из королевской семьи запрещено выходить в свет без телесных колготок. Однако в июле герцогиня Сассекская приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в желтом платье и с голыми ногами.

Во-вторых, черную одежду принято надевать исключительно на похороны или в День памяти 11 ноября. Более того, королева Елизавета II не любит, когда женщины ходят в коротких юбках. Меган Маркл нарушила оба этих правила. 29 августа ее сфотографировали в театре «Виктория Палас» в черном мини-платье Judith & Charles.

Женщинам также запрещено надевать брючные костюмы. Во время официальной поездки в Дублин в июле принцесса появилась в черных брюках, пиджаке и белой футболке.

Вместо сумок через плечо женщины обязаны ходить с клатчами. Жена принца Гарри — поклонница сумок на ремне. Она носит не только кросс-боди, но и объемные сумки с ручками.

Наконец, согласно правилам королевского этикета, женщины не должны появляться на публике в платьях с открытыми плечами. В таком видела Маркл присутствовала на множестве событий, и модные эксперты назвали декольте лодочкой фирменным стилем герцогини.

В августе эксперты объяснили, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не надевают одежду оранжевого цвета. Несмотря на то что герцогиня Сассекская часто появлялась на публике в других ярких цветах, в оранжевом ее не видели даже до свадьбы с принцем Гарри.

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