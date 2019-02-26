Меган Маркл надела платье за сто тысяч фунтов

Жена принца Гарри Меган Маркл вышла в свет в наряде за 98 945 фунтов стерлингов (около 8,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о свободном длинном платье телесного цвета c длинными рукавами, в котором герцогиня Сассекская появилась во время совместного с мужем визита в Марокко. Отмечается, что платье изготовлено дизайнерами французского модного дома Dior по индивидуальному заказу.

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Кроме того, эксперты оценили общую стоимость гардероба Маркл во время поездки: она составила приблизительно 110 700 фунтов стерлингов (около 9,5 миллионов рублей) без учета бриллиантовых украшений.

Ранее в феврале этот наряд сравнили с костюмом участницы шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст, который та носила во время беременности пять лет назад.