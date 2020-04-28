Меган Маркл рассказала об истинной причине отказа от королевских привилегий

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала друзьям об истинной причине отказа от королевский привилегий и переезда в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник издания в окружении Маркл утверждает, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы. «По ее словам, с ней обходились несправедливо, придирались ко всему, даже к тому, как она поглаживала живот во время беременности», — утверждает он.

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У принца Гарри имелась собственная причина недолюбливать таблоиды: он считает их причастными к смерти матери — принцессы Дианы. Гарри неоднократно жаловался королеве Елизавете II и принцу Чарльзу на травлю жены в прессе, но так и не дождался от них помощи.

Маркл считает, что королевская семья не стала бы терпеть такого отношения к Кейт Миддлтон — супруге брата Гарри принца Уильяма. «Она говорит, что никто не принимал его жалобы всерьез, — цитирует Daily Mail своего информатора. — Им ничего не оставалось, как взять решение этой проблемы в собственные руки».

В субботу, 25 апреля, принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от общения с четырьмя британскими таблоидами, в том числе Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express. Они смогли позволить себе такой шаг лишь после отказа от привилегий, поскольку частную жизнь членов королевской семьи в Великобритании считают предметом оправданного общественного интереса.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

Принцесса Диана попала в автокатастрофу и погибла 31 августа 1997 года, когда принцу Гарри было три года. Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, преследовали папарацци. Водитель пытался уйти от погони, не справился с управлением и врезался в стену подземного туннеля.

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