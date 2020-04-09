Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли непростое будущее из-за коронавируса

Эксперт по делам британской королевской семьи предсказывает, что принцу Гарри и его жене, герцогине Сассекской Меган Маркл, будет трудно финансировать свою охрану из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По мнению Омида Скоби (Omid Scobie), пишущего о королевской семье в Vanity Fair и Harper's Bazaar, эпидемия ограничит доходы Гарри и Меган. «В последние несколько лет они не зарабатывали на жизнь, — объясняет он. — Когда ты член королевской семьи, все твои расходы оплачиваются, но у тебя нет зарплаты. Им придется очень непросто, особенно в ближайшем будущем».

Несмотря на возможные финансовые затруднения, Гарри и Меган придется самостоятельно оплачивать свою охрану. Как предрек Скоби, возможные траты могут достигать четырех миллионов фунтов стерлингов в год (более 370 миллионов рублей в год).

В конце марта пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских объявил, что вопрос с охраной уже улажен. Она будет финансироваться в частном порядке, причем все необходимые для этого меры уже приняты. Позднее он уточнил, что принц Гарри и Меган Маркл лично покроют все расходы на охрану.

Финансирование охраны долгое время оставалось одним из самых спорных вопросов, связанных с отказом принца Гарри и Меган Маркл от титулов. В январе часть расходов взяла на себя Канада, где обосновались герцог и герцогиня Сассекские, однако после 31 марта охрана будет снята. Кен Уарфе, бывший сотрудник лондонской полиции, отвечавший за охрану принцессы Дианы, советовал королеве задуматься о финансировании охраны Гарри и Меган из собственных средств.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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