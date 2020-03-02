Над сыном принца Гарри и Меган Маркл нависла угроза похищения

Бывший охранник принцессы Дианы предупредил об угрозе похищения, которая нависла над Арчи Харрисоном — сыном британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кен Уарфе (Ken Wharfe), бывший сотрудник лондонской полиции, отвечавший за охрану принцессы Дианы, дал интервью телепрограмме Good Morning Britain. Он считает, что существует серьезная опасность похищения Арчи на фоне шумихи, вызванной отказом его родителей от королевских привилегий.

По словам Уарфе, королеве Елизавете II и отцу принца Гарри, принцу Чарльзу, следует задуматься о финансировании охраны Гарри и Меган из собственных средств. По его словам, это не будет беспрецедентным шагом, поскольку королева субсидирует охрану дочерей опального принца Эндрю, принцесс Беатрисы и Евгении.

Бывший охранник также добавил, что безопасность Гарри и Меган не следует доверять частным фирмам. Он связал гибель принцессы Дианы с тем, что ее перестала охранять полиция. «Мы знаем, что случилось с Дианой в 1997 году из-за того, что ей тогда не выделили достаточной охраны», — заметил он.

Ранее сообщалось, что круглосуточная охрана принца Гарри, Меган и Арчи обходится британским налогоплательщикам в один миллион фунтов стерлингов в год (80 миллионов рублей). Другие источники называют суммы до 20 миллионов фунтов стерлингов в год (1,6 миллиарда рублей). В январе Канада взяла на себя часть расходов, однако после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит охрану семьи.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Более 90 процентов зрителей телепрограммы Good Morning Britain, участвовавшие в интернет-опросе, высказались против расходования средств налогоплательщиков на обеспечение безопасности Гарри, Меган и Арчи.

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, известной по роли в сериале «Форс-мажоры» (Suits), состоялась 19 мая 2018 года. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года. 6 мая 2019 года у них родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

29 июля 1981 года Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. 28 августа 1996-го они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала со своим другом миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену подземного туннеля.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!