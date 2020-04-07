В документах ребенка Меган Маркл нашли ее настоящие имя, титул и профессию

В обнародованном свидетельстве о рождении сына британского принца Гарри и его жены, герцогини Сассекской Меган Маркл, нашли информацию об их настоящих именах, титулах, профессиях и месте рождения ребенка. Об этом пишет издание Daily Mirror.

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В документе сообщается, что полное имя отца — его королевское высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский. Мать ребенка зовут Рейчел Меган, ее королевское высочество герцогиня Сассекская. В документе также указано, что она работает принцессой Соединенного Королевства (официальное название Великобритании). Гарри назван принцем Соединенного Королевства.

Принц Гарри и Меган Маркл тщательно скрывали, где именно прошли роды. Ходили слухи, что Маркл рожала дома. Свидетельство о рождении доказывает, что это не так. Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор появился на свет в частной больнице Портленд в Вестминстере. Стоимость родов в Портленде оценивается в 20 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей).

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

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