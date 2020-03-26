Принц Гарри сменит фамилию после отречения от королевских полномочий

Принц Гарри и Меган Маркл сменят фамилии после отречения от королевских полномочий. Об этом сообщает издание The Mirror.

Герцог и герцогиня Сассекские официально перестанут выполнять функции старших членов королевской семьи во вторник, 31 марта. Так как они лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество, которые формально выполняют функцию фамилии, им придется выбрать для себя фамилию.

Наиболее вероятным вариантом источники издания называют фамилию Сассекский, созвучную с титулами принца и его жены. Однако есть и другие предположения. В школе и армии принц Гарри использовал фамилию Уэльский, существует вероятность, что он захочет к ней вернуться. Меган Маркл может сохранить девичью фамилию.

Также возможно, что они захотят взять фамилию сына — Маунтбэттен-Виндзор. Обычно ее носят члены королевской семьи, не имеющие титула. Это сочетание выбрали принц Филипп и Елизавета II. Фамилию Маунтбэттен носил дедушка супруга королевы. Виндзор — фамилия Елизаветы II.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта. 10 января Маркл улетела в Канаду.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!