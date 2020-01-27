Королевская семья задумала вернуть принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Принц Чарльз и его сын Уильям, герцог Кембриджский, задумали вернуть принца Гарри и его жену Меган Маркл обратно в Великобританию. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Отец принца Гарри Чарльз и его брат Уильям отметили, что королевская семья готова предоставить герцогам Сассекским комфортные условия проживания в Великобритании, где их не потревожат фоторепортеры. «Во дворце крайне обеспокоены судьбой принца Гарри и его жены Меган Маркл, — отметил анонимный собеседник, приближенный к монаршей семье. — Они продумывают план действий на случай, если пара пожелает вернуться назад».

На данный момент герцоги Сассекские проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (примерно 664 миллиона рублей по текущему курсу). По данным The Times, там пара находится под пристальным вниманием фоторепортеров. Отмечается, что журналисты даже пытались тайно запечатлеть Гарри и Маркл внутри их дома, используя камеры с большим зумом.

Принц Гарри покинул Великобританию в понедельник, 20 января, и прибыл к жене и сыну в канадский город Ванкувер.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми.

18 января было принято решение, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии. Помимо этого, теперь другим старшим членам королевской семьи придется посещать больше мероприятий.

20 января принц Гарри признался, что опечален отказом от титула. Герцог заявил, что хотел служить королеве и любит Великобританию, однако был вынужден пойти на крайние меры в интересах жены и ребенка.

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