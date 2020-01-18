Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег

Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

С весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, им перестанут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Также Гарри и Меган собираются вернуть казне все деньги за ремонт своего Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Британии. Его ремонт обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов рублей).

По словам королевы Елизаветы II, к этому решению они пришли после месяцев обсуждений. Она подчеркнула, что Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон останутся любимыми членами семьи. Королева поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских за работу и отметила, что Меган Маркл «очень быстро стала полноправным членом семьи».

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Предполагалось, что Фрогмор-коттедж будет по-прежнему служить их официальной резиденцией в Великобритании.

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