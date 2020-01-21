Из жизни
 
Последние новости
Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян
Дэвид Линч неожиданно для всех выпустил фильм
Названа возможная причина крупного пожара в томском поселке
Шарапова снова вылетела с Australian Open
В Европе снова поверили в Россию
Сын разбирал вещи покойной матери и случайно узнал ее интимные секреты
Названы сроки запуска 6G
Британия оправдалась за внесение украинского трезубца в экстремистский список
Украина назвала число пленных в Донбассе
Новости партнеров

Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула

Перейти в «Мою Ленту»
Принц Гарри
Принц Гарри

Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 20 января, принц Гарри прилетел в канадский город Ванкувер, чтобы увидеться с женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи. Журналисты запечатлели его при выходе из самолета Boeing 747 в сопровождении двух охранников. Для перелета 35-летний герцог выбрал повседневный наряд: классические синие джинсы, короткий пуховик темного цвета, синюю шапку и светлые ботинки.

На данный момент Маркл с сыном проживают на вилле Mille Fleurs на берегу океана стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (около 660,7 миллиона рублей), отмечает Daily Mail. Дом расположен на полуострове Саанич, провинция Британская Колумбия. 20 января герцогиню Сассекскую заметили там на утренней прогулке с Арчи и двумя собаками. За их безопасностью следили два охранника.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Предполагалось, что Фрогмор-коттедж будет по-прежнему служить их официальной резиденцией в Великобритании.

18 января стало известно, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Кроме того, им перестанут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий стал катастрофой для дворца. Королевская семья будет вынуждена посетить сотни дополнительных мероприятий.

20 января сообщалось, что Принц Гарри опечалился отказом от титула. Герцог заявил, что хотел служить королеве, отказавшись от финансирования, однако это было невозможно. Принц Уэльский Чарльз также огорчился решением своего сына, принца Гарри, отказаться от королевских привилегий.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Harry arrives in Canada to start his new life with Meghan
Принца Чарльза огорчил отказ принца Гарри от королевских привилегий
Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий сочли катастрофой
Принц Гарри опечалился отказом от титула
Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0220 января

«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»

История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
07:00Сегодня

Прожившие 65 лет вместе супруги умерли в один день

05:01Сегодня

Сидящий на диване скелет обнаружили в заброшенном доме

02:01Сегодня

440-килограммовый силач пожелал найти 100-килограммовую жену

Из жизни00:0116 января

«Быстрее уже невозможно»

В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
20:2520 января

Мужчина нашел в подержанном диване тайник с деньгами и вернул их владельцу

19:2120 января

Свадьба с лучшим другом помогла гетеросексуальному мужчине избежать налога

18:1920 января

Мужчина испугался смерти и сбросил 50 килограммов за год

Из жизни00:0413 января
Константин Кокоуров

«Кто знает, куда меня может занести»

История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
17:1620 января

Продавцы обвинили «прячущегося в потолке вора» в краже ликера на тысячи долларов

15:3020 января

Россиянка вернулась из отпуска и столкнулась в туалете с живой змеей

14:2820 января

Принца Чарльза огорчил отказ принца Гарри от королевских привилегий

Россия
Россиянин попытался задушить жену за просьбу убраться дома
«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»
Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
Россиянам раскрыли способ избавления от «постновогодних прыщей»
Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком в хостеле
Люди прыгали по кипятку, но спаслись не все. Среди погибших в Перми есть ребенок
В России рассказали о вероятности заразиться смертельным китайским вирусом
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
Число погибших в крупном пожаре в российском поселке выросло
Все материалы
Мир
Британия оправдалась за внесение украинского трезубца в экстремистский список
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Увеличилось число погибших от смертельного китайского вируса
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Все материалы
Бывший СССР
Украина назвала число пленных в Донбассе
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
На Украине объяснили несостоявшуюся отставку премьера
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Все материалы
Экономика
Назван лучший бородинский хлеб
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Главная экономика Европы затормозилась
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Посуда из IKEA оказалась токсичной
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Российский олигарх создаст свой Amazon
Все материалы
Силовые структуры
Следственный комитет показал залитый кипятком хостел после гибели людей
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Пенсионер выстрелил в голову российскому школьнику
Александр Пичушкин«Моя рука хорошо помнит молоток»
Битцевский маньяк подражал Чикатило и держал в страхе москвичей. От его рук погибли 49 человек
Задержание спецназом группировки вора в законе Тахи попало на видео
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Путин предложил сменить генпрокурора
Все материалы
Наука и техника
Названы сроки запуска 6G
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Названа истинная причина климатической катастрофы
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном
«Время паниковать»
 
Рассекречен самый дешевый смартфон Nokia
Все материалы
Спорт
Шарапова снова вылетела с Australian Open
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
Футболиста-юниора отстранили до 2031 года за нападение на судью
«Обе команды лихорадит»
«Челси» — «Арсенал»: где и когда смотреть видеотрансляцию, на что делать ставки, прогнозы букмекеров
Макгрегора вызвали на титульный бой в полусреднем весе
«Ее отвезли не в больницу, а к гробовщику»
Олимпийскую чемпионку едва не похоронили заживо. Но она выжила и снова победила на Играх
Тайсон Фьюри предложил свои правила для поединка с бойцом MMA
Все материалы
Культура
Дэвид Линч неожиданно для всех выпустил фильм
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Названа причина смерти актрисы Марины Рузавиной
«До нас шоу-бизнеса в России не было»
Кто и как создал на обломках СССР музыкальную индустрию и сделал ее интересной Западу
Жена Оруэлла уговаривала его переспать с другой женщиной
«Он был Стивеном Кингом своей эпохи»
Как великий Конан Дойль расследовал настоящие преступления и зарабатывал состояние
Гуф опроверг свое задержание
Все материалы
Интернет и СМИ
Сын разбирал вещи покойной матери и случайно узнал ее интимные секреты
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Работник аэропорта случайно потрогал девушку за грудь и нашел свою любовь
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Слишком молодой возраст участницы реалити-шоу вызвал вопросы у зрителей
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Русская песня в исполнении священников покорила жюри французского «Голоса»
Все материалы
Ценности
41-летнюю модель высмеяли в сети за основательный фотошоп на селфи
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Подросток с самыми длинными волосами в мире рассказала о ежедневных трудностях
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Девушка с чешуйчатой кожей снялась в рекламе купальника
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Свекровь подарила невестке нижнее белье со своей брачной ночи и была пристыжена
Все материалы
Путешествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Годами копивший на отпуск в Египте украинец напился перед рейсом и остался дома
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Проверка пассажиров самолета на новый китайский вирус попала на видео
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
На любимых островах россиян ввели ограничения на алкоголь
Все материалы
Из жизни
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Прожившие 65 лет вместе супруги умерли в один день
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Сидящий на диване скелет обнаружили в заброшенном доме
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Все материалы
В гараже нашли забытый на 30 лет новый мотоцикл «Ява»
История Волги ГАЗ-3111
Двадцать лет назад начали выпускать российский бизнес-седан, который так и не «взлетел»
Названа стоимость «антарктического» UAZ Patriot
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
В 2021 году в России появится новый способ оформления ДТП
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
В России хотят ввести штраф за использование Instagram за рулем
Все материалы
Дом
Названа самая дорогая недвижимость России
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Названа старейшая кофейня Европы
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Дочь Назарбаева купила недвижимость в Швейцарии
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
В Южной Корее построили дом из игры Minecraft
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы