Принца Чарльза огорчил отказ принца Гарри от королевских привилегий

Принц Уэльский Чарльз расстроен решением своего сына, принца Гарри, отказаться от королевских привилегий. Об этом сообщает издание The Mirror.

Друг будущего короля Великобритании сообщил журналистам, что принца Чарльза сильно огорчил поступок младшего сына и его жены Меган Маркл. «Ему кажется, что люди воспримут это как очередной его просчет: сначала катастрофа с матерью (принцессой Дианой — прим. «Ленты.ру»), потом — с ее сыном», — заявил источник.

Согласно данным издания, королева просила принца Гарри разработать предложение об уходе из семьи и продемонстрировать его отцу, прежде чем обсуждать отказ от королевских полномочий с ней. Однако внук якобы ослушался ее и сделал публичное объявление о своем намерении.

При этом друг отметил, что принц Чарльз всегда поддерживал выбор принца Гарри и считал его свадьбу на «разведенной американской мулатке» шагом в сторону модернизации британской монархии. По словам источника, именно наследник престола сумел уговорить королеву разрешить молодоженам устроить церемонию в часовне Святого Георгия в Виндзоре. До этого Елизавета II сомневалась, насколько уместно устраивать свадьбу в церкви, учитывая, что для Меган Маркл это не первый брак.

Британские СМИ утверждают, что Чарльз тайно помогал принцу Гарри и Меган Маркл обустроиться в Великобритании и подарил им несколько миллионов фунтов стерлингов из личных средств, поэтому их решение показалось ему особенно оскорбительным.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий и полномочий 8 января. Они заявили, что планируют отказаться от финансирования из госбюджета, стать финансово независимыми и возместить стоимость ремонта своей усадьбы, Фрогмор-хауса, который обошелся налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов.

С весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество, оставив за собой право называться герцогом и герцогиней Сассекскими. Принц Гарри заявил, что решение далось ему нелегко, но он был обязан принять его ради жены и сына.

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