Отец Меган Маркл решил дать показания против дочери

Отец Меган Маркл Томас заявил, что готов выступить в суде и дать показания против своей дочери. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Дело касается скандала с публикацией личного письма Меган британским таблоидом The Mail on Sunday. Благодаря показаниям Томаса СМИ сможет выстроить свою защиту, пишет The Daily Telegraph.

Документы, которые уже были поданы в суд Лондона, содержат сведения об ухудшающихся отношениях отца и дочери в то время, как состоялась свадьба Меган и принца Гарри.

Материалы по теме Елизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?

В октябре Меган подала в суд на издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию личной переписки с отцом. Таблоид обвинили в том, что журналисты вырвали фразы из контекста для манипуляции мнением читателей.

В феврале сообщалось, что Меган Маркл после свадьбы написала своему отцу письмо с просьбой прекратить выставлять себя жертвой в медиа, чтобы они смогли наладить отношения. Она также пыталась неоднократно связаться с отцом, но это оказалось безуспешным. Однако Томас Маркл неоднократно рассказывал журналистам, что дочь и ее супруг не желают с ним общаться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!