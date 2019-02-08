Меган Маркл написала письмо отцу-скандалисту

Друзья жены принца Гарри Меган Маркл уверяют, что она неоднократно пыталась связаться с отцом и даже написала ему письмо. Об этом они сообщили журналу People.

С изданием на условиях анонимности согласились поговорить пять близких подруг 37-летней герцогини Сассекской. Женщины заявили, что сделали это из желания «прекратить травлю всемирного масштаба и рассказать правду о нашем друге». «Совсем неправильно подвергать кого-то такому стрессу, особенно во время беременности», — отметила одна из них.

По словам подруг, Маркл никогда не общалась со своими сводными братом и сестрой — Самантой Грант и Томасом Марклом-младшим. На момент появления будущей герцогини на свет они уже были подростками. Мать Маркл развелась с ее отцом, когда ей было два года. Девочка росла с матерью, и если и виделась с Самантой и Томасом, то очень редко. Поэтому их утверждения, что Меган забыла о них после начала отношений с принцем Гарри, — это попытка привлечь к себе внимание.

Подруги герцогини также подчеркнули, что Томас Маркл все это время ни разу не пытался связаться с дочерью, хотя знает ее телефонный номер. «Ее номер не поменялся. Он не звонит, не пишет. Мег должно быть очень больно, ведь она всегда была послушной дочерью», — утверждают они. При этом в интервью Томас Маркл не раз заявлял, что это его дочь отказывается с ним разговаривать.

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Несмотря на решение Томаса Маркла не посещать свадьбу после скандальных съемок с папарацци, Меган Маркл и принц Гарри якобы все равно просили его приехать и даже прислали за ним машину. После того, как появилась новость, что у Маркла случился инфаркт, его дочь и принц Гарри весь вечер звонили ему.

После свадьбы, по словам подруг, Меган написала ему трогательное письмо: «Папа, мое сердце разбито. Я люблю тебя. У меня всего один отец. Пожалуйста, перестань выставлять меня жертвой через медиа, чтобы мы могли восстановить отношения». В ответ Томас якобы попросил ее о совместной фотосессии. Герцогиня еще раз попросила его не вмешивать СМИ в их общение, но тот не прислушался.

Подруги также успели побывать в загородной резиденции Фрогмор-хаус, куда вскоре переедет молодая семья. «Она навела там уют. А еще готовит для Гарри каждый божий день», — рассказали они. Одна из подруг отметила, что Меган очень тепло приняла ее и ее собак и окружила их заботой.

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