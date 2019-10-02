Меган Маркл подала в суд на газету за публикацию личной переписки

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию в сети личной переписки с отцом. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте герцога Сассекского во вторник, 1 октября.
Принц Гарри подчеркнул, что его супруга стала жертвой пропаганды британской онлайн-прессы. По его словам, журналисты незаконно опубликовали ее частную переписку с отцом, вырвав фразы из контекста, чтобы манипулировать мнением читателей. По этой причине королевская пара подала против таблоида судебный иск.
«Мы вынуждены постоять за себя, поскольку такое отношение разрушает жизни людей. Это настоящая травля, которая запугивает и заставляет их молчать. Мы не приемлем мир, в котором за подобные действия никто не несет ответственность, — заявил принц Гарри. — Возможно, наши действия рискованные, но они верные. Я опасаюсь, что история повторится. Однажды жертвой манипуляций стала моя мать. Теперь я вижу, что те же силы работают против моей жены».
The Mail On Sunday отверг обвинения принца Гарри и его супруги об искажении смысла письма. «Мы будем отстаивать свои права и защищать опубликованный материал. Мы не согласны, чтобы документ подвергался изменениям», — заявили представители издания.
В феврале сообщалось, что после свадьбы Меган Маркл написала своему отцу Томасу трогательное письмо: «Папа, мое сердце разбито. Я люблю тебя. У меня всего один отец. Пожалуйста, перестань выставлять себя жертвой через медиа, чтобы мы могли восстановить отношения».
Подруги герцогини рассказали, что отец не звонит и не пишет ей, а потом обвиняет дочь в нежелании общаться в многочисленных интервью британской прессе. Маркл просила родителя перестать впутывать в их отношения журналистов, но он не внял ее просьбам.