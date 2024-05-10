Правительство направит миллиарды рублей жителям Курганской области после паводка

Правительство передаст 4 млрд Курганской области, пострадавшей от паводка

Правительство Российской Федерации направит четыре миллиарда рублей жителям Курганской области, которые пострадали из-за весеннего паводка. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что средства из резервного фонда также будут выделены на устранение последствий природного явления.

«Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства. Из них до трех миллиардов рублей будет направлено на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка. До одного миллиарда рублей пойдет на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населенных пунктов, пострадавших от паводка», — говорится в заявлении правительства.

Основными методами поддержки пострадавших от паводка будут единовременные выплаты и финансовая помощь в связи с частичной или полной потерей имущества первой необходимости. Кроме того, деньги из резервного фонда будут направлены на проведение капитального ремонта поврежденных зданий и строительство новых.

В апреле власти Кургана призвали эвакуироваться живущих вблизи дамбы людей из-за роста уровня воды. Позже сообщалось, что жителям Курганской области, чьи дома пострадали от паводка, отказали в получении компенсаций, сославшись на то, что их жилье пригодно для проживания.