Жителей российского города призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды

Власти Кургана призвали эвакуироваться людей, живущих вблизи дамбы

Власти Кургана призвали эвакуироваться живущих вблизи дамбы людей из-за роста уровня воды. Об этом сообщается на официальной странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация города Кургана призывает незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста», — говорится в сообщении. Отмечается, что уровень воды в реке Тобол составляет 1015 сантиметров.

В правительстве российского региона также напомнили, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще 18 апреля превысил максимум 1994 года и отметку в десять метров.

Ранее 20 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о возобновлении роста уровня воды. Причиной происходящего он назвал обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки.

16 апреля власти Тюменской области призвали к срочной эвакуации жителей города Ишим. Для людей были развернуты пункты временного размещения.