Жителей российского города призвали срочно эвакуироваться

Жителей Ишима Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за паводка

Власти Тюменской области призвали к срочной эвакуации жителей города Ишим. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале правительства российского региона.

«Жителям Ишима в 6 часов утра пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», — сообщили власти.

В региональном правительстве напомнили, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об опасности во время подтворовых обходов. В городе для людей уже развернули пункты временного размещения, добавили там.

Губернатор Тюменской области Алексендр Моор ранее сообщал, что власти рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из-за паводка.

Всего в России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом. По информации МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.