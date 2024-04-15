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09:50, 15 апреля 2024Россия

Названо число подтопленных из-за половодья в России домов

ТАСС: из-за весеннего половодья в РФ подтоплены 15,6 тысячи жилых домов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из-за весеннего половодья, которое накрыло регионы России, подтопленными оказались более 15,6 тысячи домов. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«На утро 15 апреля в 193 населенных пунктах 33 регионов России в результате весеннего паводка подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом», — отчитался собеседник агентства.

По его данным, за минувшие 24 часа подтопленными оказались еще 3109 жилых домов и 4013 приусадебных участков.

В МЧС ранее сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

Кремль, комментируя ситуацию с паводками в регионах России, заявил, что прогноз по дальнейшей ситуации неблагоприятный. Это, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, требует энергичных усилий от местных властей. Всего, по последним данным, весеннее половодье наблюдается в 39 регионах России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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