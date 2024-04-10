Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 10 апреля 2024Россия

В Кремле заявили о неблагоприятных прогнозах по паводкам в России

Песков: прогноз по паводкам в России неблагоприятный, это требует усилий властей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Прогноз по ситуации с паводками в России неблагоприятный. Об этом, характеризуя ситуацию как напряженную, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Очень много прогнозов выдается и по линии МЧС, и по линии нашего штаба. Пока прогноз неблагоприятный. Уровень воды продолжает расти», — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что вода начинает прибывать в новые регионы, среди которых Курганская и Тюменская области.

Песков отметил, что сложившаяся ситуация требует энергичных усилий от местных властей для оказания помощи пострадавшим при паводках жителям.

Весеннее половодье пришло в 39 регионов России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. Больше всего от паводков, по последним данным, пострадала Оренбургская область, где подтопило более 10 тысяч домов, — там действует режим ЧС федерального масштаба.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      В затапливаемом паводком российском регионе запретили продажу алкоголя

      Стало известно об отказе итальянского тренера возглавить «Спартак»

      Под Москвой девятилетней школьнице сломали позвоночник на детской площадке

      Врач раскрыла неожиданную пользу жира

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Украинский город полностью остался без света

      Названа модная замена джинсовым курткам

      В Кремле отреагировали на снятие санкций ЕС с Авена и Фридмана

      Адвокат назвал возможные последствия для получившего повестку Милохина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше