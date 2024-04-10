В Кремле заявили о неблагоприятных прогнозах по паводкам в России

Песков: прогноз по паводкам в России неблагоприятный, это требует усилий властей

Прогноз по ситуации с паводками в России неблагоприятный. Об этом, характеризуя ситуацию как напряженную, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Очень много прогнозов выдается и по линии МЧС, и по линии нашего штаба. Пока прогноз неблагоприятный. Уровень воды продолжает расти», — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что вода начинает прибывать в новые регионы, среди которых Курганская и Тюменская области.

Песков отметил, что сложившаяся ситуация требует энергичных усилий от местных властей для оказания помощи пострадавшим при паводках жителям.

Весеннее половодье пришло в 39 регионов России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. Больше всего от паводков, по последним данным, пострадала Оренбургская область, где подтопило более 10 тысяч домов, — там действует режим ЧС федерального масштаба.