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13:39, 15 апреля 2024Россия

Власти российского региона допустили принудительную эвакуацию из-за паводка

Тюменские власти рассматривают вопрос о принудительной эвакуации из-за паводка

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Власти Тюменской области рассматривают возможность принудительной эвакуации населения из-за паводка. Принятие этой меры в случае необходимости допустил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, за нарушение принудительной эвакуации возможен административный штраф. «Рассматриваем вопрос введения принудительной эвакуации, это означает, что все риски люди принимают на себя. Мы предпримем все меры, чтобы людей эвакуировать — даже самых упертых», — сказал Моор.

Он добавил, что уже через два-три дня ожидается приход половодья в населенные пункты на границе с Казахстаном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что, согласно данным специалистов МЧС, в середине текущей недели ожидаются паводки в Курганской и Тюменской областях. Представитель Кремля заверил, что власти принимают все возможные меры по борьбе с половодьем и его последствиями.

Как сообщали в оперативных службах, по состоянию на утро 15 апреля в 193 населенных пунктах 33 затронутых паводком российских регионов подтоплены 15,6 тысячи жилых домов. 3,1 тысячи из них подтопило за минувшие сутки.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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