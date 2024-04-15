Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 15 апреля 2024Россия

В Кремле рассказали о ситуации с паводками в России

Песков сообщил, что в середине недели паводки ожидаются под Курганом и Тюменью

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Согласно данным МЧС, в середине недели ожидаются паводки в Курганской и Тюменской областях. О ситуации с половодьем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля также подчеркнул, что в Оренбургской области отмечается спад половодья. «Там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена», — сообщил он.

Песков добавил, что власти принимают все возможные меры по борьбе с паводком и его последствиями, акцентируя внимание на работе с людьми.

Ранее стало известно, что по состоянию на утро 15 апреля в 193 населенных пунктах 33 затронутых паводком российских регионов подтоплены 15,6 тысячи жилых домов. 3,1 тысячи из них подтопило за минувшие сутки.

Как сообщали в МЧС, причиной сильного половодья в России стали природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

      Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

      В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

      Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

      Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпиаде

      Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Оставшийся без присмотра мальчик залез на крышу и застрял в дымоходе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше