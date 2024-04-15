В Кремле рассказали о ситуации с паводками в России

Песков сообщил, что в середине недели паводки ожидаются под Курганом и Тюменью

Согласно данным МЧС, в середине недели ожидаются паводки в Курганской и Тюменской областях. О ситуации с половодьем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля также подчеркнул, что в Оренбургской области отмечается спад половодья. «Там уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена», — сообщил он.

Песков добавил, что власти принимают все возможные меры по борьбе с паводком и его последствиями, акцентируя внимание на работе с людьми.

Ранее стало известно, что по состоянию на утро 15 апреля в 193 населенных пунктах 33 затронутых паводком российских регионов подтоплены 15,6 тысячи жилых домов. 3,1 тысячи из них подтопило за минувшие сутки.

Как сообщали в МЧС, причиной сильного половодья в России стали природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.