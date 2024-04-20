В российском регионе заявили о возобновлении роста уровня воды

Губернатор Шумков заявил о возобновлении роста уровня воды в Кургане

Уровень воды в Кургане снова начал расти, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Причиной происходящего губернатор Курганской области назвал обратный сток с поймы по всей протяженности верховьев реки. «В некоторых местах вода резко выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы», — написал глава российского региона.

Накануне, 19 апреля, Шумков заявил, что в Кургане сейчас наблюдается пик паводка. В этот же день стало известно, что уровень воды в реке Тобол около города превысил исторический максимум на девять сантиметров.

В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. Почти две тысячи жилых домов были подтоплены. Также оказались затоплены 3,4 тысячи дачных построек. Из-за разгула стихии в регионе эвакуировали более 15 тысяч человек.