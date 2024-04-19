В российском регионе названо количество подтопленных паводком жилых домов

В Курганской области почти две тысячи жилых домов были подтоплены из-за паводка

В Курганской области почти две тысячи жилых домов были подтоплены из-за паводка. Такое количество назвали в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что еще оказались затоплены 3,4 тысячи дачных построек. Власти Курганской области разъяснили, что более 15 тысяч человек были эвакуированы из-за разгула стихии.

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. Под угрозой затопления находятся более 60 населенных пунктов.

В Кремле, реагируя на ситуацию с паводками в регионах России, заявили, что прогноз по дальнейшей ситуации неблагоприятный. Это, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, требует энергичных усилий от местных властей.

Всего, по последним данным, весеннее половодье затронуло 39 регионов России.