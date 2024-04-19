В Кургане паводок достиг пика

Губернатор Шумков сообщил о пике паводка в Кургане

В Кургане на данный момент наблюдается пик паводка. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия 24».

«В Курганской области пока еще один муниципальный округ паводок не проходил. Это Белозерский муниципальный округ. В городе Кургане сейчас наблюдается пик паводка. Самая большая точка напряжения — это участки дамбы», — сказал глава области.

В этот же день стало известно, что уровень воды в реке Тобол около города Кургана превысил исторический максимум на девять сантиметров.

По состоянию на 14 часов дня (12 часов по мск) 19 апреля уровень воды в Кургане составляет 1015 сантиметров. При этом предыдущий исторический максимум этого показателя, который фиксировали в том же месте 30 лет назад, в 1994 году, находился на уровне в 1006 сантиметров.