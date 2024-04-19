Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил исторический максимум

Уровень Тобола у Кургана на 9 см превысил исторический максимум 1994 года

Уровень воды в реке Тобол около города Кургана превысил исторический максимум на девять сантиметров. Об этом свидетельствуют данные местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), отраженные на интерактивной карте «Паводок 2024».

По состоянию на 14 часов дня (12 часов по мск) 19 апреля, уровень воды в Кургане составляет 1015 сантиметров. При этом предыдущий исторический максимум этого показателя, который фиксировали в том же месте 30 лет назад, в 1994 году, находился на уровне в 1006 сантиметров. Предполагается, что уровень воды в Тоболе у Кургана будет повышаться и дальше. Власти региона добавили, что в Кетовском округе в районе деревни Санаторная уровень воды держится на отметке выше 11 метров.

Днем ранее глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что в курганской дамбе на одном из участков начали появляться протечки из-за резкого подъема уровня воды в Тоболе и оттаивания нижней части грунта. В связи с этим он призвал жителей прилегающих улиц и районов эвакуироваться.