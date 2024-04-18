В курганской дамбе начали появляться протечки из-за рекордного уровня воды

В дамбе Кургана начали появляться протечки из-за рекордного подъема воды в реке

В курганской дамбе на одном из участков начали появляться протечки. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Причиной этому стали резкий подъем уровня воды в Тоболе, который губернатор назвал превысившим максимум с 1994 года, а также оттайка нижней части грунта. Сейчас на этом участке организованы работы, отметил он.

«Вместе с тем ввиду наличия понятных рисков просьба эвакуироваться из прилегающих улиц и районов к указанным отметкам, вывозя оттуда в первую очередь маломобильных граждан, пожилых людей, детей и женщин», — добавил Шумков.

Ранее стало известно, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС России сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.