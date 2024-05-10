Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:03, 10 мая 2024Мир

В Польше нашли могилу актера, ставшего наемником ВСУ. Он снимал убийство российского военного в подбитой БМП

В Польше нашли могилу ставшего наемником ВСУ актера Януша Шереметы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства Польши обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы. Предполагается, что он снимал, как убивали российского военного в подбитой боевой машине пехоты (БМП), бросив гранату в люк.

Шеремета ликвидировали под Артемовском (украинское название Бахмут). «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год», — написано на могильной плите.

Наемник учился в Британии на актера

Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 2014 году он влюбился в украинку и решил жить на ее родине. Там он проникся духом казачества, взял себе псевдоним Казак и примкнул к казачьему уличному театру. На Украине у него родилась дочь.

Фото: Stringer / Reuters

В 2017 году мужчина один уехал в Великобританию, где два года учился в школе актерского мастерства. С 2018 по 2020 год он снялся в четырех фильмах. Все проекты были реализованы одним британским режиссером Дэнни Шайлером. После них в 2021 году в списке ролей у Шеремета только участие в рекламе.

Шеремета был командиром взвода в Интернациональном легионе Украины

Несмотря на отсутствие боевой подготовки, весной 2022 года Шеремета попал в Интернациональный легион Украины. Он был командиром взвода и рассказывал, что в легионе есть люди из Японии, Колумбии и из Польши.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Часть аккаунтов наемника в социальных сетях зачищена. Однако в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) до сих пор опубликован ролик, в котором за кадром звучит его голос. Предполагается, что он снимал, как добивали российского военного в подбитой БМП. Это сделал японский наемник.

«Чтобы быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему», — сказал Шеремета на видео.

Уточняется, что в том бою российский экипаж принял неравный бой и бился до конца с превосходящими силами противника.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше нашли могилу актера, ставшего наемником ВСУ. Он снимал убийство российского военного в подбитой БМП

      Скороговорка телеведущей про «хардбасс» попала в эфир с парада Победы. Звукорежиссеру канала грозит штраф

      В Аденском заливе напали на судно Великобритании

      В WADA заявили об угрозе здоровью спортсменов на Играх дружбы

      Глава Минсельхоза стал кандидатом на пост вице-премьера

      Объявление о внесении в ГД Мишустина на должность премьера в пять утра объяснили

      Полиция ВС России заблокировала колонну коалиции с шестью Bradley в Сирии

      Пугачеву и других российских артистов признали израильтянами

      Мать российских детей-маугли из подвала забрала их из больницы ночью через окно

      Украина ударила по российскому региону из РСЗО Ольха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше