В Польше нашли могилу ставшего наемником ВСУ актера Януша Шереметы

На приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства Польши обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы. Предполагается, что он снимал, как убивали российского военного в подбитой боевой машине пехоты (БМП), бросив гранату в люк.

Шеремета ликвидировали под Артемовском (украинское название Бахмут). «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год», — написано на могильной плите.

Наемник учился в Британии на актера

Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 2014 году он влюбился в украинку и решил жить на ее родине. Там он проникся духом казачества, взял себе псевдоним Казак и примкнул к казачьему уличному театру. На Украине у него родилась дочь.

Фото: Stringer / Reuters

В 2017 году мужчина один уехал в Великобританию, где два года учился в школе актерского мастерства. С 2018 по 2020 год он снялся в четырех фильмах. Все проекты были реализованы одним британским режиссером Дэнни Шайлером. После них в 2021 году в списке ролей у Шеремета только участие в рекламе.

Шеремета был командиром взвода в Интернациональном легионе Украины

Несмотря на отсутствие боевой подготовки, весной 2022 года Шеремета попал в Интернациональный легион Украины. Он был командиром взвода и рассказывал, что в легионе есть люди из Японии, Колумбии и из Польши.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Часть аккаунтов наемника в социальных сетях зачищена. Однако в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) до сих пор опубликован ролик, в котором за кадром звучит его голос. Предполагается, что он снимал, как добивали российского военного в подбитой БМП. Это сделал японский наемник.

«Чтобы быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему», — сказал Шеремета на видео.

Уточняется, что в том бою российский экипаж принял неравный бой и бился до конца с превосходящими силами противника.