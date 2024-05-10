В Польше нашли могилу снимавшего убийство российского военного наемника

РИА Новости: в Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера Шереметы

В Польше обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского военного. Об этом передает РИА Новости.

Уточняется, что могила находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год», — написано на могильной плите.

Часть аккаунтов наемника в социальных сетях зачищена. Однако в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) до сих пор опубликован ролик, в котором за кадром звучит его голос. Предполагается, что он снимал, как добивали российского военного в подбитой БМП.

В марте Минобороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. За время спецоперации 5962 из них были ликвидированы. В апреле российские войска атаковали формирования наемников «Иностранного легиона» в зоне спецоперации.