Россия ударила по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО

Минобороны России заявило об ударе по наемникам «Иностранного легиона» на СВО

Российские войска ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего за сутки оперативно тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 122-районах. Последствия атаки по иностранным наемникам представитель оборонного ведомства не раскрыл.

Ранее, 4 апреля, Минобороны России сообщало об атаке на базу иностранных наемников в районе города Мерефа. До этого в Харьковской области также заявили, что по объектам близ Мерефы был нанесен удар, которому подверглись железнодорожный состав с бойцами ВСУ и завод по производству беспилотников.