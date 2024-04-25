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14:13, 25 апреля 2024Россия

Россия ударила по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО

Минобороны России заявило об ударе по наемникам «Иностранного легиона» на СВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские войска ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего за сутки оперативно тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 122-районах. Последствия атаки по иностранным наемникам представитель оборонного ведомства не раскрыл.

Ранее, 4 апреля, Минобороны России сообщало об атаке на базу иностранных наемников в районе города Мерефа. До этого в Харьковской области также заявили, что по объектам близ Мерефы был нанесен удар, которому подверглись железнодорожный состав с бойцами ВСУ и завод по производству беспилотников.

ЖЗЛ
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