МО РФ: ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту дислокации украинских наемников под Харьковом. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению оборонного ведомства, удар по базе наемников Вооруженных сил Украины был нанесен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками. Помимо пункта дислокации, удару подверглись еще 138 мест скопления живой силы и техники ВСУ.

Также сегодня, 1 апреля, Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой.

Ранее стало известно, что у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян оказались доказательства присутствия украинских военных в рядах «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).