Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 1 апреля 2024Россия

Российские военные нанесли удар по базе иностранных наемников ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ под Харьковом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту дислокации украинских наемников под Харьковом. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению оборонного ведомства, удар по базе наемников Вооруженных сил Украины был нанесен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками. Помимо пункта дислокации, удару подверглись еще 138 мест скопления живой силы и техники ВСУ.

Также сегодня, 1 апреля, Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой.

Ранее стало известно, что у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян оказались доказательства присутствия украинских военных в рядах «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      На Украине назвали завышенные ожидания проблемой для вступления в ЕС

      Признание бандита в снабжении оружием террористов попало на видео

      В России заявили о плохо продаваемой риторике США по теракту в «Крокусе»

      В СВР сравнили теракт в «Крокусе» с ракетными обстрелами и атаками диверсантов

      США назвали главными выигравшими от ограничений добычи нефти ОПЕК+

      В Казахстане предотвратили теракт

      Девушка купила браслет в секонд-хенде и удивила подписчиков ценной находкой

      Мужчине попалась игла в купленном в кондитерской десерте

      Двое сотрудников Ростехнадзора задержаны из-за ЧП на руднике «Пионер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше