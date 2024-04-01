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13:29, 1 апреля 2024Россия

Минобороны России отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Минобороны России заявило о занятии выгодных рубежей на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад войск противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой народной республики.

Также ВС России отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы.

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За сутки на данном направлении противник потерял до 295 бойцов, а также несколько единиц техники, в том числе и американский танк Abrams.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении. Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский подчеркнул, что российские войска продолжают давить ВСУ под Авдеевкой.

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      Никита Абрамов
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