Российские войска взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ под Авдеевкой
Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сообщил в беседе с ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Он подчеркнул, что российские войска продолжают давить ВСУ под Авдеевкой. Так, под огневой контроль были взяты пути снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за дефицита снарядов.
Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.