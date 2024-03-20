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09:48, 20 марта 2024Бывший СССР

Российские войска взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ под Авдеевкой

Кимаковский: ВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сообщил в беседе с ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул, что российские войска продолжают давить ВСУ под Авдеевкой. Так, под огневой контроль были взяты пути снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за дефицита снарядов.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

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      Анастасия Алимпиева
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