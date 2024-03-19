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18:23, 19 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали причину потери Авдеевки и некоторых деревень

Шмыгаль: ВСУ потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за дефицита снарядов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за дефицита снарядов. Такую причину назвал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за (...) недостатка боеприпасов», — сказал он на пресс-конференции с премьером Люксембурга Люком Фриденом.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских войск 17 февраля. 19 февраля Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

19 марта ВС России взяли под контроль населенный пункт Орловка. По сообщению Минобороны, продвижение произошло на авдеевском направлении к западу от Авдеевки.

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      Кристина Есикова
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