МО РФ: ВС России взяли под контроль Орловку на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны (МО).

По сообщению оборонного ведомства, продвижение произошло на авдеевском направлении, к западу от самого города Авдеевка. В боях за населенный пункт принимали участие военнослужащие группировки войск «Центр».

Как уточнили в Минобороны, во время боевых действий на этом направлении ВС России уничтожили самоходную установку М109 «Paladin», несколько гаубиц, а также до 125 бойцов Вооруженных сил Украины.

26 февраля российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Сама Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля.