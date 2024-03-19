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13:34, 19 марта 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Орловка

МО РФ: ВС России взяли под контроль Орловку на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны (МО).

По сообщению оборонного ведомства, продвижение произошло на авдеевском направлении, к западу от самого города Авдеевка. В боях за населенный пункт принимали участие военнослужащие группировки войск «Центр».

Как уточнили в Минобороны, во время боевых действий на этом направлении ВС России уничтожили самоходную установку М109 «Paladin», несколько гаубиц, а также до 125 бойцов Вооруженных сил Украины.

26 февраля российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Сама Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля.

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      Марк Леонов
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