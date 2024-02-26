Российские войска взяли под контроль поселок на авдеевском направлении

Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль поселка Ласточкино под Авдеевкой

Российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в боях на данном направлении участвовали подразделения российской группировки войск «Центр». В оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие продолжили улучшать положение по переднему краю направления.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.