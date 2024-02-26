Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 26 февраля 2024Россия

Российские войска взяли под контроль поселок на авдеевском направлении

Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль поселка Ласточкино под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в боях на данном направлении участвовали подразделения российской группировки войск «Центр». В оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие продолжили улучшать положение по переднему краю направления.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      В Верховной Раде назвали число правок к законопроекту о мобилизации

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

      Популярный комик рассказал о причинах ухода из КВН

      Европейцев призвали научиться жить без американского друга

      Нетаньяху соизмерил атаку 7 октября с двадцатью терактами 11 сентября в США

      В российском городе пообещали избавиться от рекордных снеговиков

      Погоня с задержанием укравших оборудование для майнинга россиян попала на видео

      Синоптик ответил на вопрос о сроках начала весны

      Жена депутата Госдумы ушла на СВО вслед за мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше