Главред RT Симоньян: боевики РДК говорили на украинском перед атакой на Козинку

У главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян оказались доказательства присутствия украинских военных в рядах Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Медиаменеджер опубликовала запись с камеры, которую подобрал российский военный. Съемка была сделана накануне атаки на село Козинка в Белгородской области.

На видео члены ячейки РДК с желтыми повязками на рукавах, означающих принадлежность к Вооруженным силам Украины (ВСУ), разговаривают на украинском языке. На первом ролике боевики стоят в лесу, а на втором — едут в машине.

Еще кое-что из рубрики "Крайне интересное" оказалось у меня. Вот такой вот "Русский добровольческий корпус" — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными Маргарита Симоньян главный редактор RT

Село Козинка полностью зачистили от украинских военных

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность при обстрелах российских регионов. Украинские диверсанты предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области. Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) заходили с территории Сумской области Украины.

20 марта Министерство обороны России отчиталось, что Вооруженные силы (ВС) России полностью зачистили село Козинка Белгородской области от украинских военных.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе боев на белгородском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 650 человек, а также несколько единиц военной техники. Согласно докладу министерства, российские военнослужащие продолжают работу по предотвращению прорывов украинских диверсантов.

Польские наемники признали факт сотрудничества с РДК

Польские наемники из Польского добровольческого корпуса (ПДК) признали, что сотрудничают с боевиками из РДК.

На видео, опубликованном в Telegram-канале РДК, запечателен строй людей в камуфлированной форме, с оружием. «С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса», — говорит голос за кадром на польском и русском языках.

В подписи к видео утверждается, что голос принадлежит командиру РДК.

«Русский добровольческий корпус» связали с терактом в «Крокусе»

Источники газеты «Коммерсантъ» связали теракт в «Крокус Сити Холле» с РДК.

По их информации, в ночь на 23 марта силовики начали получать ориентировки из оперативного штаба, в соответствии с которыми велся поиск открывших стрельбу. В них говорилось, что террористы — молодые люди, славяне, выше среднего роста, до 180 см, могли использовать накладные бороды и усы. Они были одеты в военную одежду, в том числе высокие берцы.

Силовики указали на то, что подготовка у них могла быть не только боевой, но и страйкбольной, из-за чего они стреляли во всех, кого считали противниками.