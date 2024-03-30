Польские наемники заявили о сотрудничестве с РДК

Польские наемники из ПДК заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК

Польские боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили, что сотрудничают с боевиками из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, опубликованную в Telegram-канале РДК.

На кадрах запечателен строй людей в камуфлированной форме с оружием. «С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса», — говорит голос за кадром на польском и русском языках. В подписи к видео утверждается, что голос принадлежит командиру РДК.

Ранее спецназ Росгвардии изъял у семерых москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК, холодное оружие и флаги с нацистской символикой. По данным ФСБ, подозреваемые планировали проведение насильственных акций против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Задержание членов ячейки попало на видео.