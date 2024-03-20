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15:18, 20 марта 2024Россия

Минобороны России объявило о полной зачистке села под Белгородом от бойцов ВСУ

МО РФ: ВС России полностью зачистили село Козинка Белгородской области от ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России полностью зачистили село Козинка Белгородской области от украинских военных. Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

Согласно докладу оборонного ведомства, российские военнослужащие продолжают работу по предотвращению прорывов украинских диверсантов.

Отмечается, что в ходе боев на белгородском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 650 человек, а также несколько единиц военной техники.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность при обстрелах российских регионов. Украинские диверсанты предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области. Известно, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) заходили с территории Сумской области Украины.

Ранее оборонное ведомство показало кадры поражения личного состава украинской ДРГ высокоточным ударом на границе с Белгородской областью.

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      Марк Леонов
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